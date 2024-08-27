Ολυμπιακός: Σε λίστα με τα πιο πολύτιμα εξάρια κάτω των 23 ετών ο Έσε

Ο Σαντιάγο Έσε αποτελεί σημείο αναφοράς στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με τον Αργεντινό χαφ να έχει συνδεθεί με ομάδες όπως η Νιούκαστλ και να είναι ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελεί έναν από τους κυριότερους παίκτες στη θέση του και στην ηλικία του, εκτός ευρωπαϊκού Top-6.

Συγκεκριμένα, ο Έσε είναι πέμπτος με αξία που φτάνει τα 13,2 εκατομμύρια ευρώ, πίσω από τους Ταχίροβιτς (Άγιαξ), Μάια (Σάο Πάουλο), Μπέλιγχαμ (Σάντερλαντ) και Μόρις (Μίντλεσμπρο).

Η λίστα αναφέρεται για την ακρίβεια σε holding midfielders, με την αντίστοιχη λίστα για κεντρικούς αμυντικούς κάτω των 25 να περιλαμβάνει και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που σύντομα θα αφήσει τον ΠΑΟΚ για τη Βόλφσμπουργκ.

