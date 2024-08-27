Βραβεύει τον Ρονάλντο στην κλήρωση του Champions League η UEFA

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνίζεται πια στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ωστόσο τα κατορθώματά του στην Ευρώπη δεν μπορούν να ξεχαστούν.

Πόσω μάλλον τα 140 του γκολ στο Champions League, τα οποία τον φέρνουν στην κορυφή της σχετικής λίστας και πολύ μακριά από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να τον κοντράρουν.

Έτσι, η UEFA αναμένεται να βραβεύσει τον Πορτογάλο θρύλο, στο περιθώριο της κλήρωσης του league stage της νέας σεζόν.

Αυτή είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη (29/08), με 36 ομάδες να μαθαίνουν τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν.

