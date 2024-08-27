Λογαριασμός
Οριστική αναβολή στο Φέγενορντ-Άγιαξ λόγω της απεργίας των αστυνομικών - Διεκδικούν πρόωρη συνταξιοδότηση

Δεν θα πραγματοποιηθεί, τελικά, την προσεχή Κυριακή (01/09) το ντέρμπι της Φέγενορντ με τον Άγιαξ, αφού αναβλήθηκε λόγω της απεργίας των αστυνομικών του Ρότερνταμ

Φέγενορντ - Άγιαξ

Λύση δεν βρέθηκε και το μεγάλο ολλανδικό ντέρμπι μεταξύ Φέγενορντ και Άγιαξ την προσεχή Κυριακή (01/09) αναβλήθηκε.

Η αδυναμία να υπάρξει αστυνόμευση στο παιχνίδι οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αφού οι Αρχές του Ρότερνταμ επέλεξαν εκείνη την ημέρα να κάνουν απεργία, διεκδικώντας καλύτερη πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αχμέντ Αμπουταλέμπ, απαγόρευσε χωρίς να μπει σε σκέψεις το ντέρμπι εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και στις δηλώσεις του:

«Η ασφάλεια των παικτών, αλλά και του κοινού, δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς χωρίς την αστυνομία. Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη σήμερα το απόγευμα», ήταν τα λόγια του δημάρχου του Ρότερνταμ.

