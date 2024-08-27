Λύση δεν βρέθηκε και το μεγάλο ολλανδικό ντέρμπι μεταξύ Φέγενορντ και Άγιαξ την προσεχή Κυριακή (01/09) αναβλήθηκε.

Η αδυναμία να υπάρξει αστυνόμευση στο παιχνίδι οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αφού οι Αρχές του Ρότερνταμ επέλεξαν εκείνη την ημέρα να κάνουν απεργία, διεκδικώντας καλύτερη πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αχμέντ Αμπουταλέμπ, απαγόρευσε χωρίς να μπει σε σκέψεις το ντέρμπι εξαιτίας της υψηλής επικινδυνότητας του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και στις δηλώσεις του:

«Η ασφάλεια των παικτών, αλλά και του κοινού, δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς χωρίς την αστυνομία. Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη σήμερα το απόγευμα», ήταν τα λόγια του δημάρχου του Ρότερνταμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.