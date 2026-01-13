Στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους επιθετικούς για την ενίσχυση στη Νότιγχαμ βρίσκεται ο Μέχντι Ταρέμι.



Όπως… συμφωνούν Times και Athletic, ο Ιρανός στράικερ του Ολυμπιακού αποτελεί την πρωταρχική επιλογή της Φόρεστ και έχει πάρει προβάδισμα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους φορ που εξετάζονται!

Προπορεύεται μάλιστα και του Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν, τον επιθετικό της Γουλβς που εξετάζεται επίσης και κοστολογείται στα 40 εκατ. λίρες από τους «λύκους». Το στιλ του Ταρέμι ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο Σον Ντάις για την αντικατάσταση του Κρις Γουντ. Την ίδια ώρα, αναμένεται να παραχωρηθεί και ο Καλιμουεντό, για τον οποίο δαπανήθηκαν 30 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι αλλά δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του συλλόγου.



Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος παιχνιδιού του 33χρονου, αφού είναι ένας επιθετικός που είναι ικανότατος στον αέρα αλλά και στο σκοράρισμα. Το γεγονός μάλιστα πως του αρέσει να χαμηλώνει στο γήπεδο βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας και τα πιο δημιουργικά χαρακτηριστικά που έχει, προσθέτουν ορισμένα ακόμη συν στο προφίλ του!

Την ίδια ώρα, μια πιθανή έλευση του Ταρέμι θα προσθέσει περισσότερο ανταγωνισμό στον Ιγκόρ Ζεσούς, ενώ οι δυο τους μπορούν να παίξουν και μαζί σε δίδυμο. Στο δημοσίευμα γίνεται και λόγος για την κοινή ιδιοκτησία των ομάδων, λέγοντας πως αυτό μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη μετακίνηση, εκτός και αν υπάρχουν αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού.



«Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός και η Φόρεστ -μαζί με τη Ρίο Άβε- αποτελούν μέρος της ποδοσφαιρικής αυτοκρατορίας του Ευάγγελου Μαρινάκη, μια συμφωνία για την υπογραφή του θα μπορούσε να είναι σχετικά απλή, εκτός αν υπάρξει κάποια αναστάτωση στους οπαδούς στην Ελλάδα», καταλήγει το εν λόγω δημοσίευμα.



Ο Μέχντι Ταρέμι φέτος έχει 13 γκολ και 3 ασίστ σε 21 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας την κορυφαία μεταγραφή του Ολυμπιακού στο καλοκαιρινό παζάρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.