Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βόμβα» Καντέ πυροδοτεί η Φενέρμπαχτσε

Πρόταση στον Ενγκολό Καντέ έκανε η Φενέρμπαχτσε

Καντέ

Μία σπουδαία προσθήκη έχει στα… σκάρια η Φενέρμπαχτσε. Πρόταση στον Γάλλο μέσο, Ενγκολό Καντέ, έκανε η ομάδα της Τουρκίας, όπως αποκάλυψε ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου. Μάλιστα την Τρίτη πρόκειται να υπάρξει συνάντηση του συλλόγου με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και αυτό ίσως να λέει πολλά.

Ο 34χρονος χαφ αγωνίζεται από το 2023 στην Αλ-Ιτιχάντ και το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Τελευταίος σταθμός στην ευρωπαϊκή καριέρα ήταν η Τσέλσι, όπου αγωνίστηκε από το 2016-23. Υπενθυμίζεται ότι η Φενέρμπαχτσε απέκτησε πρόσφατα τον Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φενέρμπαχτσέ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark