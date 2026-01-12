Παναθηναϊκός: Ανέβασε την προσφορά και κλείνει τον Αντίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρους.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει προσφορά 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Σε περίπτωση που δεν πωληθεί ο Αντίνο εντός δύο ετών, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγοράσει το υπόλοιπο 25% με 3,4 εκατ. ευρώ.

Κοντά στο να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός από Αργεντινό ρεπόρτερ.

Ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος παρακολουθεί στενά τα θέμα της Γοδόι Κρους και περνάει τις θέσεις του ιδιόρρυθμου προέδρου της, μετέφερε το βράδυ της Δευτέρας νεότερες πληροφορίες του για το θέμα που βρίσκεται εδώ και ημέρες στον… αφρό για το «τριφύλλι».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι «πράσινοι» ανέβασαν την πρότασή τους για τον 20χρονο εξτρέμ. Τι περιλαμβάνει -πάντα σύμφωνα με τον Αργεντινό ρεπόρτερ-αυτή; Προσφορά 10.2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, ενώ εάν δεν υπάρξει πώλησή του εντός δύο ετών, θα μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει το υπόλοιπο 25% με 3.4 εκατ.

«Η συμφωνία είναι κοντά στο να κλείσει», επισημαίνεται στο ρεπορτάζ.



