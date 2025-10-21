Ολυμπιακός: Προτάθηκε και εξετάζεται ο Τζάρεντ Μπάτλερ

Στα «ραντάρ» του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής βρίσκεται ο Τζάρεντ Μπάτλερ!



Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας μετά τη θητεία του στο ΝΒΑ και το πέρασμά του από τους Φιλαδέλφεια 76ers την περασμένη σεζόν, με το όνομά του να έχει προταθεί και να εξετάζεται από τους «ερυθρόλευκους».

Ο 25χρονος άσος, ύψους 1,91μ., αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη από το 2021 όταν και έγινε ντραφτ (Νο.40) από τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς. Εκείνη τη σεζόν, είχε κατακτήσει το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με τους Baylor Bears, όντας ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 16,7 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.



Σε επίπεδο ΝΒΑ, ο Μπάτλερ έχει φορέσει τις φανέλες των Τζαζ, Θάντερ, Γουίζαρντς και 76ερς, μετρώντας συνολικά 148 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με 6,7 πόντους, 2,8 ασίστ και 1,5 ριμπάουντ.



Μάλιστα, φέτος ήταν πολύ κοντά στο να βρει μια θέση στο ΝΒΑ, όταν στις αρχές καλοκαιριού υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Φοίνιξ Σανς έναντι του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους «ήλιους» να τον αποδεσμεύουν πριν από λίγες ημέρες.



Στις 14 του μήνα, ο Μπάτλερ έλαμψε στη φιλική νίκη των Σανς επί των Λέικερς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 35 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ!

