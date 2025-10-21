Λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο 500άρι τουρνουά της Βιέννης, το Erste Bank Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση λόγω του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στη μέση τους τελευταίους μήνες.

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιζόταν την Τρίτη (21/10, 18:30) κόντρα στον Λορέντσο Μουζέτι, με τον Χαμάντ Μεντζέντοβιτς να παίρνετι τη θέση του ως lucky loser.



O Τσιτσιπάς δεν έχει λάβει μέρος σε κανένα επίσημο τουρνουά μετά το Davis Cup στην Αθήνα πριν από περίπου 1,5 μήνα. Έκτοτε έχει αποσύρει τη συμμετοχή του από το 500άρι του Πεκίνου κια από το 1000άρι της Σαγκάης.

Είχε μια σύντομη παρουσία στο Six Kings Slam, το τουρνουά επίδειξης του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, όπου έπαιξε μόνο ένα ματς ενάντια στον Γιανίκ Σίνερ.

Επόμενο τουρνουά είναι το Masters του Bercy στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο, ο μεγάλος στόχος του Τσιτσιπά είναι να προλάβει το επόμενο και τελευταίο προγραμματισμένο του τουρνουά για τη σεζόν, το ATP 250 της Αθήνας.

