Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μονζουίκ απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, επιλέγοντας ίδιο ακριβώς σχήμα με το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Τζολάκης στην εστία και οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Έσε το δίδυμο στα χαφ, με τους Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Ο Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Γκαρθία - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί.

Με Γιαμάλ, αλλά χωρίς Ντε Γιονγκ η ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ, Ντρο Φερνάντες, Φερμίν Λόπεθ, Ράσφορντ.



