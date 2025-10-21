Τη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής ανέλυσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, του κορυφαίου συνεδρίου για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, που πραγματοποιείται στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, «ξετύλιξε το κουβάρι» του έργου της Διπλής Ανάπλασης, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τους εργολάβους, το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

«Η Διπλή Ανάπλαση προχωράει εξαιρετικά καλά. Στη μία πλευρά του γηπέδου χτίζεται ο πρώτος όροφος» τόνισε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας πως τα υπόλοιπα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του το σημείο είχε 150.000 τόνους σκουπίδια, ήταν μια παράνομη χωματερή. «Πλέον το μόνο ερώτημα δεν είναι είναι το αν θα ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις αλλά το πότε» σημείωσε ο κ. Δούκας, ξεκαθαρίζοντας ότι πρώτα θα μπει η ποδοσφαιρική ομάδα στο νέο γήπεδο και μετά θα γκρεμιστεί η Λεωφόρος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας τρομακτικό το πρόβλημα με την προσιτή κατοικία. Όπως είπε, υπάρχουν τεράστια κτίρια που είναι αχρησιμοποίητα, με τα ιδιωτικά μη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια να ξεπερνούν τις 38.000 στα όρια του Δήμου. «Χρειαζόμαστε 1.000 κατοικίες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας, ενημερώνοντας ότι ο δήμος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την αξιοποίηση δύο παλαιών πολυκατοικιών.

Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή η κατοικία δεν είναι δικαίωμα, είναι οικονομικό προϊόν, έχει χρηματιστηριακή αξία. «Απαιτούνται 300 δισ. ευρώ για να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης στην Ευρώπη» σχολίασε ο κ. Δούκας. Τόνισε ότι έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο 17 μεγαλουπόλεων, υπάρχει η ευκαιρία, δημιουργείται θετικό μομέντουμ, αλλά χρειάζονται χρήματα.

Στη συζήτηση που συντόνισε ο κ. Ιωάννης Ορφανός, Partner, Head of Capital Markets της Colliers Greece, ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε επίσης ότι οι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν φρεάτια, ενώ συνολικά μόλις το 20% των δρόμων της πόλης διαθέτουν δίκτυο ομβρίων υδάτων έναντι 40% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. «Για να φτάσουμε σε αυτό το ποσοστό χρειάζονται 100 εκατ. ευρώ και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 2 εκατ. ευρώ» υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Επεσήμανε ότι οι πόροι του Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουν αξιοποιηθεί για έργα ανθεκτικότητας στις πόλεις, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται άλλος σχεδιασμός, με έμφαση στις υποδομές ανθεκτικότητας, προκειμένου οι πόλεις μας να μην γίνουν Βαλένθια ή Λος Άντζελες.

Σχετικά με τον σχεδιασμό του για το πρασίνισμα της Αθήνας, ο κ. Δούκας είπε πως μέχρι στιγμής έχουν φυτευτεί περισσότερα από 8.000 δέντρα και στόχος είναι να φτάσουμε στα 25.000 δέντρα στο τέλος της πενταετούς θητείας του. Ανέφερε πως σε μία μεγαλούπολη κάθε απόφαση αποτελεί μια συνθήκη αρκετά στριφνή, τονίζοντας πως όλοι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που μετακινούμαστε.

Επεσήμανε ότι στο ιστορικό κέντρο θα γίνουν πεζοδρομήσεις, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης θα γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Προσέθεσε ότι το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που βασίζεται στη συνεννόηση, τη συνδιαμόρφωση και τη διαβούλευση με τις γειτονιές, θα αλλάξει με μεγάλη ταχύτητα την πόλη ακόμα και με περιορισμένους πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.