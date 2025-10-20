Το πρωί της Δευτέρας (20/10), η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Βαρκελώνη, όπου αύριο, Τρίτη (21/10, 19:45), θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση, μετά τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο και την ήττα από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Ωστόσο, το έργο τους μόνο εύκολο δεν θα είναι απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ, σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.

Κατά την αναχώρηση, τα βλέμματα τράβηξαν τα νέα επετειακά τζάκετ που φορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αφιερωμένα στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.