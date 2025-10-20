Με τον καλύτερο τρόπο θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του ο Άκης Παυλόπουλος, που το πρωί της Δευτέρας (20/10) εμφανίστηκε στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» φορτωμένος… καλούδια.
Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ κέρασε σπιτική σπανακόπιτα και γλυκά τους συναδέλφους του στη ροή, τη δημοσιογραφική ομάδα και το control, όπως αποκάλυψε on air ο Δημήτρης Οικονόμου, ευχαριστώντας τον για την όμορφη χειρονομία.
Αφορμή για τη γιορτινή διάθεση του Άκη Παυλόπουλου ήταν η μεγάλη επιτυχία του γιου του, Λάμπη, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.
