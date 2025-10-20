Λογαριασμός
Ο Άκης Παυλόπουλος έφερε κεράσματα για το χρυσό του γιου του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου - Δείτε βίντεο

Η έκπληξη του παρουσιαστή στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, στον απόηχο της διάκρισης του Λάμπη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Με τον καλύτερο τρόπο θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του ο Άκης Παυλόπουλος, που το πρωί της Δευτέρας (20/10) εμφανίστηκε στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» φορτωμένος… καλούδια.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ κέρασε σπιτική σπανακόπιτα και γλυκά τους συναδέλφους του στη ροή, τη δημοσιογραφική ομάδα και το control, όπως αποκάλυψε on air ο Δημήτρης Οικονόμου, ευχαριστώντας τον για την όμορφη χειρονομία.

Αφορμή για τη γιορτινή διάθεση του Άκη Παυλόπουλου ήταν η μεγάλη επιτυχία του γιου του, Λάμπη, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

