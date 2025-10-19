Σπουδαίος ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, κατασπάραξε την ΑΕΚ και εκτοξεύτηκε στην κορυφή

Θριαμβευτής στο ντέρμπι «δικεφάλων» ο ΠΑΟΚ, πάτησε δικαιωματικά στην κορυφή της βαθμολογίας!

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν τεράστια νίκη στην OPAP Arena με 2-0 κόντρα στην τραγική απόψε ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που εκμεταλλεύτηκαν απόλυτα τα λάθη των γηπεδούχων, διαχειρίστηκαν ιδανικά το υπέρ τους αποτέλεσμα και πανηγύρισαν το σπουδαίο «τρίποντο».

Άνοιξε το σκορ ο Μπάμπα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους και στις αρχές του δευτέρου ο Κωνσταντέλιας σημείωσε το δεύτερο τέρμα του ΠΑΟΚ μετά το ολέθριο λάθος του Μουκουντί, ο οποίος στο τέλος δέχτηκε κόκκινη κάρτα και χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (26/10).

Η «Ένωση» είχε χαλασμένο μυαλό στις αποφάσεις της, πλήρωσε την αναποτελεσματικότητα στις τρεις χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και την αποδιοργάνωσε πλήρως το γκολ του Μπάμπα, μη μπορώντας στο δεύτερο ημίχρονο να φανεί απειλητική.

Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν μόνοι πρώτοι με 17 βαθμούς, με την ΑΕΚ να ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τον Ολυμπιακού μένοντας στους 16 πόντους.

