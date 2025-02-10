Λογαριασμός
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 οι δύο ομάδες στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο ΣΕΦ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τις δύο ομάδες να αφήνουν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 οι 2 ομάδες στο ΣΕΦ

Συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα στο ΣΕΦ, πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με 44 χρόνια να έχουν συμπληρωθεί στις 8 Φεβρουαρίου από την τραγωδία της Θύρας 7, παίκτες και τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων άφησαν λουλούδια στην μνήμη των θυμάτων, παίρνοντας το χειροκρότημα του κόσμου που βρίσκεται στις κερκίδες, ενώ πριν το τζάμπολ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.



Δείτε τα βίντεο:
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Basket League
