Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 οι 2 ομάδες στο ΣΕΦ

Συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα στο ΣΕΦ, πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Με 44 χρόνια να έχουν συμπληρωθεί στις 8 Φεβρουαρίου από την τραγωδία της Θύρας 7, παίκτες και τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων άφησαν λουλούδια στην μνήμη των θυμάτων, παίρνοντας το χειροκρότημα του κόσμου που βρίσκεται στις κερκίδες, ενώ πριν το τζάμπολ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Δείτε τα βίντεο:

