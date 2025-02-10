Τις θέσεις του για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου ανέλυσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Γκαγκάτσης στη συνεδρίαση της Super League:

Στο μέτωπο κατά της βίας είμαστε μαζί με την Πολιτεία, αλλά η ποινικοποίηση πειθαρχικών ποινών προσβάλλει ευθέως το αυτοδιοίκητο. Αν ανοίξει ο ασκός των καταγγελιών στον αθλητικό εισαγγελέα, δεν θα κλείσει ποτέ.

Πρέπει να καταλάβετε πως αύριο μπορεί να υπάρχει παρέμβαση για γροθιά εκτός φάσης από έναν παίκτη στη διάρκεια αγώνα. Να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, να ασκηθεί ποινική δίωξη και ο παίκτης να δίνει το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του όταν παίζει η ομάδα του.

Οι ποδοσφαιριστές στοχοποιούνται και αντιμετωπίζονται ως κοινοί παραβάτες. Τους απαγορεύτηκε να προσέλθουν στο γήπεδο, ακόμα και να πάνε στην προπόνηση. Δηλαδή, τους απαγορεύεται να βιοποριστούν, να προσέλθουν στην εργασία τους.

Δεν υπάρχει ζήτημα παράβασης ποινικού δικαίου τη στιγμή που επιβάλλονται ποινές του πειθαρχικού κώδικα. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας έκρινε επαρκή την κλήση από την πειθαρχική επιτροπή προς αξιωματούχους, οι οποίοι τιμωρήθηκαν.

Μάθατε ότι στην UEFA είναι έξαλλοι με όσα συμβαίνουν. Πράγματι, υπήρξε επικοινωνία την προηγούμενη Παρασκευή, όταν πληροφορήθηκαν ότι ποινικοποιήθηκαν πειθαρχικές παραβάσεις.

Το μέτωπο του ποδοσφαίρου χρειάζεται να είναι αρραγές, γιατί αυτές οι πρακτικές θα δημιουργήσουν τέρατα.

