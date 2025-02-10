Λογαριασμός
Στο κατάστημα του Σάββα Παντελίδη η επίθεση των κουκουλοφόρων

Στο κατάστημα του προπονητή του Asteras AKTOR, Σάββα Παντελίδη, έγινε η επίθεση των κουκουλοφόρων

Σάββας Πάντελίδης

Στον προπονητή του Asteras AKTOR, Σάββα Παντελίδη, ανήκει ο επαγγελματικός χώρος, στον οποίο εισέβαλαν χθες βράδυ τέσσερις κουκουλοφόροι, όπως αναφέρει το «dikisports.com».

Πρόκειται για καφέ-εστιατόριο που βρίσκεται στον Πειραιά. Στο παρελθόν είχε γίνει ανάλογη ενέργεια, με αποτέλεσμα πάλι να προκληθούν ζημιές.

Και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες μίλησαν απαξιωτικά για τον Έλληνα προπονητή, παρότι είχε πετυχημένα αποτελέσματα με την ομάδα του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών μιλούν για «χτύπημα της μαφίας του ποδοσφαίρου».

Πηγή: sport-fm.gr

