Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο κατάμεστο ΣΕΦ

Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL (19:00, ΕΡΤ2, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Πρόκειται για την πρώτη «αιώνια» συνάντηση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς δεν υπήρξε ντέρμπι στον τελικό του Super Cup, λόγω της μη συμμετοχής των «πράσινων» στον θεσμό. Φυσικά, πέρα από το γόητρο που συνοδεύει κάθε ματς μεταξύ των δύο ομάδων, η αναμέτρηση είναι σημαντική και για βαθμολογικούς λόγους, καθώς θα δώσει προβάδισμα σε κάποιον εξ αυτών για το πλεονέκτημα έδρας στο τέλος της σεζόν.

Αρχικά, οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εύκολη νίκη με σκορ 86-67 επί της Dubai BC στο ΣΕΦ. Παρά τις σημαντικές απουσίες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον αραβικό σύλλογο και ανέβηκε στο 2-1 μετά από τρεις αγωνιστικές της Euroleague. Στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι στην πρεμιέρα, και τώρα στοχεύει να εκμεταλλευτεί τον κόσμο του για να κάνει το 2Χ2.

Από την άλλη πλευρά, με καλή ψυχολογία πηγαίνει στο ντέρμπι και ο Παναθηναϊκός, που προέρχεται από τη σημαντική νίκη 86-84 επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια, χάρη σε buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Παρόλο που πήγε να χάσει δικό του ματς, το «τριφύλλι» επιβίωσε στο φινάλε και πέρασε από μία έδρα όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται, ανεβαίνοντας επίσης στο 2-1 στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά στη Stoiximan GBL, οι «πράσινοι» νίκησαν στην 1η αγωνιστική άνετα τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος είναι ο Εβάν Φουρνιέ, που δεν αγωνίστηκε με την Dubai BC. Αν ο Γάλλος προλάβει, τότε ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα χρειαστεί να «κόψει» έναν από τους ξένους του (Γουόρντ, Φουρνιέ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Νιλικίνα, Χολ).

Από πλευράς Παναθηναϊκού, δεν υπολογίζεται ο Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να «κόψει» δύο από τους οκτώ ξένους έτσι ώστε να διαμορφώσει την εξάδα του (Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Σορτς, Ερνανγκόμεθ, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Όσμαν).



Η παράδοση

Οι δύο «αιώνιοι» θα γράψουν αύριο τη 223η σελίδα αυτού του βιβλίου που άρχισε να γράφεται στο μακρινό 1963-64. Οι «πράσινοι» έχουν προβάδισμα στο σύνολο αυτών των αγώνων αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν σχεδόν διπλάσιες νίκες στα παιχνίδια που έγιναν στην έδρα τους από καταβολής Α’ Εθνικής.

Συνολικά οι νίκες από καταβολής Α' Εθνικής (από το 1963-64): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 102-120

Τα ματς με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους» από καταβολής Α' Εθνικής (1963-64): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 73-38

Οι συνολικές νίκες στην εποχή Stoiximan GBL (από το 1992-93): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 78-88

Τα ματς με γηπεδούχους τους «ερυθρόλευκους» στην εποχή Stoiximan GBL (από το 1992-93): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 59-24

