Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η κομβική παρουσία του Μήτογλου στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να κάνει το αγαπημένο του... τρικ με τον Έλληνα φόργουορντ κόντρα στους Πειραιώτες  

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει να σπάσει… το ρόδι της φετινής σεζόν στα «αιώνια» ντέρμπι. Οι «πράσινοι» μετά την… ψυχοβγαλτική νίκη απέναντι στη Μπασκόνια θέλουν το διπλό στο ΣΕΦ για να ανεβάσουν την ψυχολογία τους και ο Εργκίν Αταμάν καταστρώνει τα πλάνα του. 

Ο Τούρκος τεχνικός πρέπει να πάρει την απόφαση να κόψει δύο ξένους από την τελική δωδεκάδα με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι ένας από αυτούς, αφού δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Από την άλλη ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι ο δεύτερος λογικά, αφού ο Τούρκος βρίσκεται σε πολύ κακή φόρμα. 

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark