Παναθηναϊκός: Η κομβική παρουσία του Μήτογλου στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει να σπάσει… το ρόδι της φετινής σεζόν στα «αιώνια» ντέρμπι. Οι «πράσινοι» μετά την… ψυχοβγαλτική νίκη απέναντι στη Μπασκόνια θέλουν το διπλό στο ΣΕΦ για να ανεβάσουν την ψυχολογία τους και ο Εργκίν Αταμάν καταστρώνει τα πλάνα του.

Ο Τούρκος τεχνικός πρέπει να πάρει την απόφαση να κόψει δύο ξένους από την τελική δωδεκάδα με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι ένας από αυτούς, αφού δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Από την άλλη ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι ο δεύτερος λογικά, αφού ο Τούρκος βρίσκεται σε πολύ κακή φόρμα.

