Δανία – Ελλάδα: Απόψε ο κρίσιμος αγώνας για το Μουντιάλ

Η μεγαλύτερη ώρα είναι τώρα για την Εθνική, που μονομαχεί με τη Δανία στην Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική του 3ου γκρουπ των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει ζωντανή στη διεκδίκηση της πρώτης δυάδας του ομίλου.

Σέντρα στις 21:45 στο «Parken», τηλεοπτικά από το κανάλι του Alpha, με ραδιοφωνική περιγραφή από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου που βρίσκεται στην Κοπεγχάγη και live ενημέρωση από sport-fm.gr.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα με 3-1 στη Γλασκώβη και με τρεις βαθμούς είναι στο -4 από τη Δανία και τη Σκωτία που μετρούν επτά βαθμούς: η Ελλάδα για να βρεθεί στο Μουντιάλ πρέπει είτε να τερματίσει πρώτη και να πάρει το απευθείας εισιτήριο, είτε να πάρει τη δεύτερη θέση και να παλέψει στα μπαράζ.

Για να συμβεί κάποιο από τα δυο ενδεχόμενα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς απόψε θα πρέπει να πάρει το «τρίποντο» το οποίο θα έρθει αν είναι απόλυτα συγκεντρωμένη από την αρχή έως το τέλος, να βγάλει ψυχή στον αγωνιστικό χώρο και να αποφύγει τα λάθη που πλήρωσε ακριβά κόντρα στη Σκωτία. Η αγωνιστική εικόνα της Εθνικής δεν ήταν για ήττα στο «Χάμπτεν Παρκ», αφού είχε τον έλεγχο και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα αλλά οι στατικές φάσεις στη συνέχεια την πλήγωσαν και ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει ένα «πλήρες ματς», χαρακτηρίζοντας ως «τρομερό» το γκρουπ παικτών που διαχειρίζεται, κάνοντας λόγο για αλλαγές που ενδέχεται να υπάρξουν σε πρόσωπα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.