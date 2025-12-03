Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Ντέρμπι «αιωνίων» με φόντο τον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στο βόλεϊ ανδρών είναι εδώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, για μια θέση στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ SPORTS 2. Είναι η δεύτερη φετινή τους μονομαχία, μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος στις 2 Νοεμβρίου όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 3-0 σετ, και αυτήν τη φορά το διακύβευμα είναι το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης που καθιερώθηκε το 2012 στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά, ενός από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ.

Η παράδοση του θεσμού είναι γεμάτη «αιώνιες» μάχες. Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης με 7 κατακτήσεις, έχοντας επιστρέψει στην κορυφή το 2025, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρά 4 τίτλους, τρεις εκ των οποίων συνεχόμενους την περίοδο 2021-2024. Το League Cup έχει εξελιχθεί σε σκηνή διαδοχικών μονομαχιών τους, με κάθε συνάντηση να προσθέτει νέα ένταση και ιστορία.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, χαρακτήρισε το παιχνίδι «ξεχωριστό», τονίζοντας ότι κάθε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός έχει τη δική του σημασία και πως οι «πράσινοι» θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο.

Η συνέχεια της διοργάνωσης είναι εξίσου συναρπαστική. Ο νικητής του ντέρμπι θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου-ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στις 20:30, στο γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη. Ο Φλοίσβος θέλει να κάνει την έκπληξη και να φτάσει για πρώτη φορά σε τελικό, ενώ ο ΠΑΟΚ, πέντε φορές φιναλίστ, ψάχνει το πρώτο του τρόπαιο.

