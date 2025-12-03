Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να «σφραγίσει» και επίσημα τη συνέχιση της συνεργασίας του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς η ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού τεχνικού θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Σύμφωνα με το Φως των Σπορ, όλες οι κινήσεις έχουν γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του προπονητή και απομένει μόνο το τυπικό στάδιο της υπογραφής.

Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει αλλάξει την αγωνιστική εικόνα των «ερυθρόλευκων» και έχει κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης και των παικτών, αναμένεται να παραμείνει στο λιμάνι και την επόμενη σεζόν. Από την πλευρά του Ολυμπιακού υπάρχει πλήρης ικανοποίηση για τη δουλειά του, ενώ ο ίδιος τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του και απόλυτα δεμένος με την ομάδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι υπογραφές μπορεί να «πέσουν» ανά πάσα στιγμή: είτε μετά το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, είτε μετά την αναμέτρηση με την Καζακστάν, είτε ακόμη και μέσα στις ημέρες των Χριστουγέννων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία έχει μπει στο τελικό της στάδιο και έχει ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με τον προπονητή που του έδωσε σταθερότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα, ενώ ο Μεντιλίμπαρ βλέπει στον σύλλογο ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να δουλεύει με απόλυτη ηρεμία και στόχο τη διαρκή εξέλιξη.

