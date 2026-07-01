Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ τα ξημερώματα - 5 τραυματίες, η μία στη ΜΕΘ

Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια δέχθηκαν στις 4 με 4.30 τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε Τούμπα και Πυλαία.

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτευτή Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Τα γκαζάκια εξερράγησαν, ενώ από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κ. Νέστορα, τραυματίστηκε η ίδια, η μητέρα της, ο πατέρας της και δύο άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ σοβαρά τραυματισμένη είναι η μητέρα της κ. Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς που εισέπνευσαν.

Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κ. Αναστασιάδη το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του.

Στην περίπτωση του κ. Ιωακείμοβιτς ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στην περίπτωση της κ. Νέστορα, που ήταν και η σοβαρότερη καθώς εκεί υπήρξαν οι 5 τραυματίες, το γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στην πιλοτή. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Η μητέρα της κ. Νέστορα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Ιωακείμοβιτς: Χτύπημα στη Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς δήλωσε στον Status FM 107,7 ότι πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία.

«Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας» είπε χαρακτηριστικά.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί».

Πηγή: skai.gr

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