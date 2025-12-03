Σαν… σίφουνας μπήκε στη ζωή μας ο Κένεθ Φαρίντ και με εκπληκτικές εμφανίσεις έχει τρελάνει ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Αμερικάνος σέντερ κέρδισε το βραβείο του MVP της Ευρωλίγκας για τον μήνα Νοέμβριο και ο 36χρονος παραχώρησε δηλώσεις, τονίζοντας την ικανοποίηση του για την μέχρι στιγμής παρουσία του με τα «πράσινα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κένεθ Φαρίντ:

Πίστευες πως θα καταφέρεις να βγεις MVP μέσα σε ένα μήνα: «Καθόλου, δεν ήταν κοντά σε αυτό, σκεφτόμουνα να έρθω εδώ να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια, τελικά κερδίσαμε πολλά περισσότερα. Χαίρομαι που μπορώ να είμαι μέρος αυτού και χαίρομαι για την αναγνώριση.»

Πώς έζησες τον τελευταίο μήνα, από τη μεταγραφή του από την Ταϊβάν μέχρι τον Παναθηναϊκό: «Έχω κάνει πολλά στην καριέρα μου, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι σαν αυτό. Ανυπομονούσα να παίξω παιχνίδι, διότι είχαμε παιχνίδι την ημέρα πριν φύγω. Ξαφνικά βρέθηκα σε μία πτήση ουσιαστικά για Ελλάδα και όταν ήρθα σκέφτηκα, θα πάω για προπόνηση, ίσως ο προπονητής με βάλει στην ομάδα, ίσως με ξεκινήσει βασικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά αυτό που ξέρω, είναι πως παίζω, ξεκινάω βασικός και συνεισφέρω σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα και η χημεία φαίνεται να υπήρχε από την πρώτη μέρα. Ένιωσα σαν να ήμουν εδώ από χρόνια».

Πώς ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Εργκίν Aταμάν: «Γνωριστήκαμε πρώτη φορά στο γήπεδο. Μπήκα την πρώτη μέρα στην προπόνηση, χαρούμενος και ευδιάθετος και απλά είπα: “ Γεια σου coach, τι κάνεις, χάρηκα που σε γνώρισα” και αυτός μου είπε: “ουάου, νιώθω την ενέργειά σου αμέσως”. Όπως είπαν όλοι, χαρά να είσαι κοντά τους. Έτσι μπλέκουμε αμέσως. Ήταν υπέροχο για μένα, γιατί ένιωσε τη θετική μου ενέργεια και τη θετική μου άποψη και μετά που απέδειξε πως με εμπιστεύεται και μου έδωσε σημαντικά λεπτά».

Πιστεύεις ότι μπορείς, βάσει στατιστικών, να πας σε όποια ομάδα θες: «Για μένα φταίει το υψηλό μου IQ, οπότε προσαρμόζομαι εύκολα και συνδέομαι εκεί που με χρειάζονται. Κάθε μέρος που έχω πάει, το βιογραφικό μου είναι αρκετά εκτενές. Αλλά όλες οι χώρες που έχω πάει, παίζοντας στο NBA, μπόρεσα απλώς να συνδεθώ και να καταλάβω γιατί με χρειάζονται και γιατί χρειάζομαι για να παίξω τον ρόλο μου σε αυτές τις στιγμές. Το ότι μπορώ να παίζω όπου και να πάω και έχω τον ρόλο μου και να είμαι ουσιαστικός, με κάνει περήφανο».

Από πού προέρχεται η θετική ενέργεια στη ζωή σου: «Ειλικρινά οι γονείς μου, ειδικά η μαμά μου πέθανε πέρυσι όταν ήμουν στην Ιταλία. ¨Ήταν δύσκολο για μένα, αλλά πάντα μου κρατούσε ένα μήνυμα, να είσαι καλός άνθρωπος και να είσαι ταπεινός και θετικός, καθώς και ευγνώμων. Στο τέλος της ημέρας να είναι οι άνθρωποι που θα ευχόντουσαν να είναι στη θέση σου για αυτό να είστε για πάντα ταπεινοί και εκτιμητικοί και ευγνώμονες για αυτό».

Ήθελες να επιστρέψεις στην EuroLeague, μετά το πρώτο σου πέρασμα από την ΤΣΣΚΑ: «Ήθελα οπωσδήποτε να επιστρέψω στο πρωτάθλημα και να αλλάξω το σενάριο. Σαν να μην ένιωθα ότι είχα πραγματική ευκαιρία όταν ήμουν στην ΤΣΣΚΑ. Όλοι ήταν εξαιρετικοί και υπέροχοι, οπότε δεν ήταν τίποτα εναντίον μου. Απλώς δεν είχα την ευκαιρία να αποδείξω σωστά ποιος ήμουν και να αναδείξω ποιος είμαι. Αλλά όλα έρχονται στη ζωή σε έναν κύκλο. Δεν είχα τότε την ευκαιρία, αλλά την έχω εδώ στον Παναθηναϊκό. Νιώθω τυχερός με το βραβείο του πολυτιμότερου του μήνα».

Ποιες οι διαφορές της Ελληνικής με της ρωσικής κουλτούρας: «Καμία σχέση. Μπασκετικά εννοώ. Είχαμε ματς στην Euroleague αλλά δεν ήταν sold-out όπως τώρα. Τώρα κάθε ματς, κάθε φορά που παίζουμε ο κόσμος φωνάζει, μπορείς να τους ακούσεις πριν καν βγούμε στο παρκέ. Πανηγυρίζουν όλη την ώρα, είναι υπέροχο. Όταν ήμουν στην Ιταλία, στη Ρέτζιο, αυτή η μικρή κοινότητα ενώθηκε και φώναζε και έκανε τα ίδια σε ένα μικρό γήπεδο. Τώρα να το βλέπω σε αυτό το μεγάλο γήπεδο, γήπεδο ΝΒΑ βασικά, είναι σουρεαλιστικό».

Ποιες οι διαφορές στην ατμόσφαιρα τη μέρα του αγώνα στην Ελλάδα και στο ΝΒΑ: «Οι οπαδοί είναι λίγο πιο τρελοί, Τραγουδούν, φωνάζουν, βγάζουν συνθήματα για τον παίκτη. Ήταν σουρεαλιστικό να τους ακούω να τραγουδούν συνθήματα για μένα από τώρα και να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ένιωθα σαν να ήμουν στο κολέγιο. Μοιάζει με την ατμόσφαιρα στο κολέγιο. Οι οπαδοί θα πεθάνουν για την ομάδα τους. Όλοι λένε πως το ματς με τον Ολυμπιακό θα είναι τρελό για εμάς σαν παίκτες. Ανυπομονώ για αυτά τα πράγματα».

Ποια η γνώμη σου για το σύνθημά του: «Δεν το ξέρω ακόμα. Είμαι στη διαδικασία να μάθω όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να μάθω τα plays, τα συνθήματα, το ότι κάνω τη σωστή κάλυψη στην άμυνα. Έχω πολλά να μάθω αυτές τις λίγες εβδομάδες που είμαι εδώ».

Ποια η γνώμη σου για τους Έλληνες οπαδούς: «Είναι σουρεαλιστικό. Έχω δει παίκτες σε λίγκες, όπως ο Στεφ Κάρι, ο Λεμπρόν Τζέιμς και το πώς τους ξέρει ο κόσμος λόγω του ποιοι είναι. Βλέπω τους παίκτες των Λέικερς να τους αγαπάει ο κόσμος. Αυτό το συναίσθημα, είμαι ο Κένεθ Φαρίντ από το ΝΒΑ, αστέρας στην ομάδα μου. Ο κόσμος ερχόταν να μου μιλήσει, ήθελε φωτογραφίες, αυτόγραφα. Τώρα είναι αυτό... επί 10 όταν είμαι έξω. Θα βγάλω φωτογραφία, θα δώσω αυτόγραφα. Θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που μας δίνουν, γιατί μου δίνουν την ενέργεια που χρειάζομαι για να είμαι ανταγωνιστικός κάθε βράδυ».

Τι σου λέει ο κόσμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Όλοι μου μιλάνε για αυτό. Μου λένε πως θα τους διαλύσουμε. Λέω: "Παιδιά, καταλαβαίνω αλλά περιμένετε, έχουμε άλλα ματς, έχουμε ακόμα τον Δεκέμβριο, να συγκεντρωθούμε σε αυτό;". Αλλά όποιος συναντάω μου λέει: "Λατρεύω αυτό που κάνεις για την ομάδα, αλλά βεβαιώσου πως στις 2 Ιανουαρίου θα διαλύσουμε τον Ολυμπιακό". Είναι φανατικοί για τις ομάδες τους. Μου αρέσει, το σέβομαι».

Ποιος συμπαίκτης σου σε βοήθησε περισσότερο να εγκλιματιστείς: «Ο Σορτς και ο Ναν βοηθάνε αρκετά. Ο Σλούκας βοηθάει, είμαστε βετεράνοι. Μου λέει τι του αρέσει να κάνει, του λέω τι μου αρέσει να κάνω. Επικοινωνούμε. Ο Ναν και ο Σορτς με βοηθάνε αρκετά γιατί είναι οι βασικοί γκαρντ. Ο Χουάντσο και ο Μήτογλου επίσης. Και οι δύο με βοηθάνε γιατί παίζω εναντίον τους. Με βοηθάνε στα plays, μου λένε τι πρέπει να κάνω. Αυτό βοηθάει. Όλη η ομάδα με βοηθάει να προσαρμοστώ στο πώς παίζουμε. Ήρθα με την νοοτροπία να βοηθήσω τους γκαρντ να ξεφορτωθούν τους αντίπαλους γκαρντς και να με βρουν. Αυτό γίνεται, πολλά screen and roll. Κάποιες φορές σουτάρουν και κάποιες φορές το χάνουν, οπότε αν συνεχίσω αργά ή γρήγορα θα πάρω το ριμπάουντ».

Πώς κρίνεις τη συνύπαρξή σου με τον Σλούκα: «Είναι 100% πιο εύκολο μαζί του. Είναι τρομερός ποίντ γκαρντ. Βλέπει το παρκέ, είναι βετεράνος. Κέρδισε το MVP του Final-Four πριν δύο χρόνια, δεν ήταν τυχαίο».

Πού μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός: «Πιστεύω πως μπορούμε να πάμε στο Final-Four. Το πιστεύω 100% ότι μπορούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε όσα ήδη κάνουμε. Θα επιστρέψουν τραυματίες. Θα δώσουν... καύσιμα στην ομάδα. Θα είμαστε καλά γιατί θα έχουμε ακόμα πιο γεμάτο ρόστερ, με περισσότερους παίκτες που μπορούν να σταματήσουν τους αντιπάλους»

