Την προετοιμασία του για το τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι της σεζόν, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ποντένσε είναι οριστικά εκτός μετά την διάσειση που υπέστη στο πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο τραυματίας Γιαζίτσι. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή, κάτι που σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει τελευταία στιγμή για τους μη κοινοτικούς που θα μείνουν εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

