Ο Γιαμάλ κρατούσε φανέλα «Ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι Ρεάλ» στη φιέστα της Μπαρτσελόνα

Κίνηση που προκάλεσε πολλά σχόλια από τον Λαμίν Γιαμάλ, στη φιέστα της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε με τον κόσμο της την κατάκτηση της La Liga αλλά δεν έλειψαν και οι μπηχτές προς τη μεγάλη της αντίπαλο.

Στη διάρκεια της περιοδείας της ομάδας πάνω σε ανοιχτό πούλμαν σε κεντρικά σημεία της Βαρκελώνης, ο Λαμίν Γιαμάλ φωτογραφήθηκε να κρατά μια φανέλα με την επιγραφή «Ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι Ρεάλ». Τη συγκεκριμένη φανέλα του την πέταξε κάποιος φίλαθλος από κάτω και ο 18χρονος ακραίος επιθετικός την έδειχνε χαμογελαστός στους συμπαίκτες του και χόρευε με αυτή στα χέρια.

Ανάλογη κίνηση έκανε και ο Φερμίν Λόπεθ, καθώς κάποιος οπαδός τού πέταξε ένα κασκόλ που έγραφε «αντι-Ρεάλ», το οποίο φόρεσε πάνω του με... καμάρι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λαμίν Γιαμάλ
