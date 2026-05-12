Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε με τον κόσμο της την κατάκτηση της La Liga αλλά δεν έλειψαν και οι μπηχτές προς τη μεγάλη της αντίπαλο.

Στη διάρκεια της περιοδείας της ομάδας πάνω σε ανοιχτό πούλμαν σε κεντρικά σημεία της Βαρκελώνης, ο Λαμίν Γιαμάλ φωτογραφήθηκε να κρατά μια φανέλα με την επιγραφή «Ευχαριστώ το Θεό που δεν είμαι Ρεάλ». Τη συγκεκριμένη φανέλα του την πέταξε κάποιος φίλαθλος από κάτω και ο 18χρονος ακραίος επιθετικός την έδειχνε χαμογελαστός στους συμπαίκτες του και χόρευε με αυτή στα χέρια.

Ανάλογη κίνηση έκανε και ο Φερμίν Λόπεθ, καθώς κάποιος οπαδός τού πέταξε ένα κασκόλ που έγραφε «αντι-Ρεάλ», το οποίο φόρεσε πάνω του με... καμάρι.

"¡GRACIAS A DIOS NO SOY MADRIDISTA!"



Durante los festejos del Barcelona, Lamine Yamal posó con una camiseta que del equipo culé que decía "Gracias a Dios no soy madridista", desatando la euforia entre los aficionados presentes.



— Andre Marín (@andremarinpuig) May 11, 2026

