Οι διαιτητές του καθοριστικού Game 5 στο Βαλένθια-Παναθηναϊκός

Η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές του Game 5 των playoffs ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό, που θα γίνει την Τετάρτη (22:00).

Το παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Οι Γιαβόρ και Νέντοβιτς είχαν «σφυρίξει» το πρώτο και το τρίτο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Λοτερμόζερ ήταν στο δεύτερο.

