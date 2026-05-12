Ένα σκάνδαλο που εμπλέκει τον Τεό Ερναντές και άλλους παίκτες των ομάδων της Serie A έχει ξεσπάσει στην Ιταλία.

Ο Φαμπρίτσιο Κορόνα που έχει συνδέσει το όνομά του με άλλα σκάνδαλα στη γειτονική χώρα, διέρρευσε βίντεο στα social media με τα οποία προσπαθεί να ενισχύσει και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ότι ο Γάλλος άσος βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση πάρτι με συνοδούς και εκλεκτούς καλεσμένους.

Στα βίντεο τα οποία διέρρευσε φαίνεται ο Ερναντές και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Σαμού Καστιγέχο, να είναι παρόντες σε ένα τέτοιο πάρτι, στο οποίο βρίσκονται συνοδοί και έχουν μπαλόνια με αέριο που προκαλεί γέλιο και να περνούν καλά.

Ο Κορόνα υποστηρίζει ότι τα πάρτι αυτά τα διοργάνωνε ο Ερναντές, με το αζημίωτο, βέβαια, με τις ιταλικές Αρχές να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες και να υποστηρίζεται ότι πίσω από αυτά βρίσκεται ένα κύκλωμα με έσοδα εκατομμυρίων ευρώ.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.