Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμπλοκή Τεό Ερναντές σε σκάνδαλο στην Ιταλία: Οργάνωνε πάρτι με συνοδούς και εκλεκτούς καλεσμένους

Ο Τεό Ερναντές φέρεται να βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση πολλών πάρτι με συνοδούς που ήταν καλεσμένοι συμπαίκτες του και άλλοι παίκτες της Serie A

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ερνάντεζ

Ένα σκάνδαλο που εμπλέκει τον Τεό Ερναντές και άλλους παίκτες των ομάδων της Serie A έχει ξεσπάσει στην Ιταλία.

Ο Φαμπρίτσιο Κορόνα που έχει συνδέσει το όνομά του με άλλα σκάνδαλα στη γειτονική χώρα, διέρρευσε βίντεο στα social media με τα οποία προσπαθεί να ενισχύσει και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ότι ο Γάλλος άσος βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση πάρτι με συνοδούς και εκλεκτούς καλεσμένους.

Στα βίντεο τα οποία διέρρευσε φαίνεται ο Ερναντές και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Σαμού Καστιγέχο, να είναι παρόντες σε ένα τέτοιο πάρτι, στο οποίο βρίσκονται συνοδοί και έχουν μπαλόνια με αέριο που προκαλεί γέλιο και να περνούν καλά.

Ο Κορόνα υποστηρίζει ότι τα πάρτι αυτά τα διοργάνωνε ο Ερναντές, με το αζημίωτο, βέβαια, με τις ιταλικές Αρχές να έχουν ξεκινήσει τις έρευνες και να υποστηρίζεται ότι πίσω από αυτά βρίσκεται ένα κύκλωμα με έσοδα εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκάνδαλο Ιταλία ποδοσφαιριστής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark