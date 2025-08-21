Ολυμπιακός: Ο Κουμάντζε ενσωματώνεται στην προετοιμασία

Με πρόσωπο-έκπληξη θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού.



Όπως έκαναν γνωστό οι Πειραιώτες, οι οποίοι νωρίτερα ανακοίνωσαν τα φετινά φιλικά, ο έμπειρος σέντερ, Καλιφά Κουμάντζε, θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» αναφέρεται: «Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».



Ο 29χρονος ενσωματώνεται στην προετοιμασία επειδή Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο θα απουσιάσουν από αυτήν λόγω των υποχρεώσεών τους με τη Σερβία και Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ αντίστοιχα. Στο ρόστερ του Ολυμπιακού προστέθηκε πρόσφατα ο Ντόντα Χολ για 2ος, ενώ ο Μουσταφά Φαλ -ως γνωστόν- χάνει τη σεζόν λόγω τραυματισμού.



Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, υπάρχει οψιόν για να συνεχίσει στους πρωταθλητές Ελλάδος όλη τη σεζόν ως 4ος ψηλός ο ύψους 2.21 μ. άσος (που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της παρουσίας του στην Άλμπα Βερολίνου την τριετία 2021-24), εφόσον ανταποκριθεί στην προετοιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη γερμανική ομάδα, ο Κουμάντζε πήγε στην Κίνα για λογαριασμό της Shandong Hi-Speed Kirin.



