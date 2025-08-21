Κύπελλο Betsson: Τα γκρουπ δυναμικότητας της league phase

Το παζλ της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson συμπληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης με την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης και σήμερα έγιναν γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας. Βάσει αυτών θα διεξαχθεί στις 3/9 η κλήρωση.

Αναλυτικά τα γκρουπ:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Υπενθυμίζεται ότι:

Στη league phase κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας. Το σύνολο των αγώνων θα είναι 40. Τα αποτελέσματα των αγώνων της league phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

