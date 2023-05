Ολυμπιακός: «Μόνο αγάπη και σεβασμό γι αυτή την ομάδα»

Μια δύσκολη μέρα ξεκίνησε για τον Ολυμπιακό. Η ήττα από τη Ρεάλ στον τελικό του Final 4 και ο τρόπος που αυτή ήρθε πίκρανε τον κόσμο της ομάδας, ακόμη περισσότερο τα μέλη των «ερυθρόλευκων» για την υπερπροσπάθεια που έκαναν όλη τη σεζόν. Αυτό όμως δεν αναιρεί την εξαιρετική πορεία της ομάδας, που έφτασε μια ανάσα από την τέταρτη Ευρωλίγκα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια με βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης με την ΚΑΕ να αναφέρει: «Καλημέρα. Μόνο αγάπη και σεβασμός για αυτή την ομάδα!».

Η αποστολή της ομάδας επιστρέφει το μεσημέρι στην Αθήνα και θα στρέψει την προσοχή της στα playoffs της Basket League.

Kalimera! ☕️☁️🙏🏽



Only Love and Respect to this TEAM! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NjqRkdl2HI