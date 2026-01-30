Η Θέλτα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ για τους 16

Ευκαιρία για εκδίκηση… Η κλήρωση που έγινε σήμερα για τα νοκ-άουτ του Europa League έφερε τη Θέλτα ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που θα κάνει για την πρόκριση του στους 16 της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στη League Phase στο «Μπαλαϊδος» σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Δικέφαλος του Βορρά παρά την καλή του εμφάνιση είχε γνωρίσει την ήττα με 3-1.

Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για τις 26 Φεβρουαρίου στην Ισπανία.

Θυμίζουμε ότι εάν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισπανών στη φάση των «16» θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Λιόν ή την Άστον Βίλα.

