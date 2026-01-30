Την Μπάγερ Λεβερκούζεν έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League η κλήρωση που έγινε σήμερα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι ερυθρόλευκοι θα είναι γηπεδούχοι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου με τον επαναληπτικό αγώνα να διεξάγεται εκτός έδρας στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

Φυσικά και στο μυαλό όλων ταξιδεύει δύο εβδομάδες νωρίτερα όταν οι ερυθρόλευκοι είχαν τεθεί αντιμέτωποι και πάλι με τη Λεβερκούζεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη σε ένα ματς που είχε χαρακτηρισθεί ως τελικό και ήθελαν τη νίκη για να έχουν αυξημένες πιθανότητες για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μία νίκη που ήρθε με μια μεγάλη εμφάνιση των Πειραιωτών με 2-0 με τον Κοστίνια να ανοίγει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό και τον Ταρέμι να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Θυμίζουμε ότι εάν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της γερμανικής ομάδας και πάρει το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης τότε εκεί θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπαγερν Μονάχου ή Άρσεναλ κάτι που θα γίνει γνωστό στις 27 Φεβρουαρίου στην επόμενη κλήρωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.