Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, στον οποίο φαίνεται πως είναι σε καλό δρόμο το θέμα του Αντρέ Όρτα που αγωνίστηκε ως δανεικός πέρυσι από την Μπράγκα, μετέφερε ο Γιώργος Τσανάκας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Ο Ολυμπιακός κινείται σε πολλά μέτωπα, καθώς υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, όπως υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα με τον Ελ Κααμπί και τον Φορτούνη, ενώ είναι πάντα στο προσκήνιο του Ποντένσε και του Όρτα και στη συνέχεια οι προσθήκες που πρέπει να γίνουν. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει και η αξιολόγηση του ρόστερ, όπως για παράδειγμα ο Μπιανκόν, ο Μπιέλ ή ο Ντόη. Τα ζητήματα είναι πολλά, αλλά ο Ολυμπιακός τρέχει με τους ανθρώπους του τις υποθέσεις που εκκρεμούν», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.



«Μία από αυτές είναι του Ποντένσε και του Όρτα, με τον οποίο οι συζητήσεις έχουν βελτιωθεί και είναι σε καλό δρόμο. Πρόκειται για αγορά του Όρτα και είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ιθύνοντες του συλλόγου, αφού τον ήθελε και συνεχίζει να τον θέλει. Υπάρχει, όμως, πρόοδος και με τον Όρτα, ο οποίος είναι σημαντικός για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Εκτός από το γεγονός πως μπορεί να ξεκινήσει στο “8” ή στο “10”, ακόμα και ως εξτρέμ, στον τελικό μπορεί να γίνει ένας game changer», πρόσθεσε.



Ακούστε το απόσπασμα που ακολουθεί

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.