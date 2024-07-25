Λογαριασμός
Το επικό βίντεο του Παναθηναϊκού με τον... τυφώνα Τετέ

Με ένα τρομερό βίντεο παρουσιάζει τη μεταγραφή του Τετέ ο Παναθηναϊκός, αποκαλώντας τον Βραζιλιάνο «τυφώνα»

Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο από τον... τυφώνα Τετέ

Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, που έκανε δικό του τον Τετέ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το «τριφύλλι» ενίσχυσε τη μεσοεπιθετική του γραμμή με έναν παίκτη από το πάνω ράφι, ενώ κατάφερε να δηλώσει τον Βραζιλιάνο και στην ευρωπαϊκή λίστα των αγώνων με τη Μπότεφ.

Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Τετέ με ένα υπέροχο βίντεο, αποκαλώντας τον «τυφώνα».

Δείτε το τρομερό βίντεο του Παναθηναϊκού:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Τετέ Ντιέγκο Αλόνσο
