Περιστέρι: Δανεικός από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Αβδάλας

Όπως ανακοινώθηκε από τους Περιστεριώτες, ο 18χρονος φόργουορντ θα φοράει τη φανέλα τους κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ πέρσι αγωνίστηκε με την Καρδίτσα, επίσης ως δανεικός τους «πράσινους», κάνοντας μάλιστα δικό του το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της περσινής Stoiximan Basket League.



«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την απόκτηση του Νεοκλή Αβδάλα με την μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό AKTOR για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.



Ο Νεοκλής Αβδάλας γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2006 και έχει ύψος 2.03μ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Καλαμάτα ’80 και το 2019 μεταπήδησε στις ακαδημίες του Παναθηναiκού. Σε ηλικία 15 χρονών, οκτώ μηνών και 14 ημερών, έγινε ο νεαρότερος αθλητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Basket League, ενώ επίσης έγινε ο νεαρότερος σκόρερ των «πράσινων» στη μεγάλη κατηγορία. Το Δεκέμβριο του 2021, σε ηλικία 15 ετών, 10 μηνών και έξι ημερών, ο Νεοκλής αγωνίστηκε και στην Euroleague, καθώς με τους πόντους του στον αγώνα απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στη διοργάνωση.



Στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο Καλαματιανός αθλητής έκανε αισθητή την παρουσία του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων 2021, όντας μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Ειδικότερα, σημείωσε κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.6 μπλοκ. Ως μέλος των αναπτυξιακών τμημάτων του Παναθηναϊκού, αναδείχτηκε πρωταθλητής Παίδων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2020 και πρωταθλητής Εφήβων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 2023.



Ταυτόχρονα, ο Νεοκλής έχει στελεχώσει όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες, κατακτώντας την 4η θέση με την Εθνική Παίδων στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2022, μετρώντας 14.7 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1.9 κλεψίματα, 0.9 μπλοκ μ.ο., ως μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης. Το καλοκαίρι του 2023, ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωμπάσκετ, αριθμώντας 12.6 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ μ.ο.».

