Ρόμα: Προσπαθεί να.... κλέψει τον Ντόβμπικ από την Ατλέτικο Μαδρίτης

Προσπαθεί να... κλέψει τον Άρτεμ Ντόβμπικ από την Ατλέτικο Μαδρίτης η Ρόμα!



Μπορεί οι «ροχιμπλάνκος» να έχουν φτάσει εδώ και μέρες σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ουκρανού επιθετικού, βγάζοντας από τα ταμεία τους 40 εκατ. ευρώ για να αποσπάσουν το «ναι» του καταλανικού συλλόγου, όμως δεν έχουν καταφέρει ακόμα να τα βρουν και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία η, η οποία ψάχνει τη μεταγραφική αγορά για επιθετικό και έχει έρθει σε επαφή με τον ατζέντη του 27χρονου, προσπαθώντας να... τον κλέψει από τους Μαδριλένους.αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στο μεταγραφικό παζάρι του φετινού καλοκαιριού, ερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν κατά τη διάρκεια της οποίας είχε 25 γκολ σε 41 εμφανίσεις και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ισπανικής La Liga!

