Ολυμπιακός: Για την πρωτιά με Μπασκόνια και αναμονή αντιπάλου

Το ταιριαστό φινάλε σε μια ήδη εξαιρετική πορεία στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας θέλει να γράψει ο Ολυμπιακός. Την Μεγάλη Πέμπτη (21:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) υποδέχεται την Μπασκόνια στο ΣΕΦ με στόχο να τερματίσει πρώτος στην regular season, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ καμία άλλη ελληνική ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν πλήρεις και με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα τους κρατήσει στην κορυφή ανεξάρτητα από άλλα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ήττας, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και πάλι πρώτος, αλλά γι’ αυτό θα χρειαστεί η Ρεάλ να χάσει από τη Μακάμπι στο παιχνίδι που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα στο Τελ Αβίβ (21:05).

Στον αντίποδα, η Μπασκόνια έρχεται για «τελικό» στο Φάληρο. Μόνο νίκη θέλουν οι Βάσκοι, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα παρακαλούν να χάσει η Ζαλγκίρις στο Μόναχο από την αδιάφορη Μπάγερν τη Μεγάλη Παρασκευή (21:30). Μάλιστα, η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια με νίκη μπορεί να τερματίσει από όγδοη ως και πέμπτη, σε ένα ακραίο σενάριο. Εκτός μάχης είναι μόνο ο (εδώ και καιρό) τιμωρημένος λόγω παράβασης ντόπινγκ Πιέρια Χένρι. Αυτό πάντως δεν έχει στοιχίσει στην Μπασκόνια, που είναι πρωτοπόρος στην ACB (22-4), μπροστά από Ρεάλ και Μπαρτσελόνα (21-5).

Σύμμαχος του Ολυμπιακού είναι η παράδοση, καθώς μετρά 27 νίκες σε 45 παιχνίδια απέναντι στην Μπασκόνια. Παράλληλα έχει κερδίσει τα 2/3 των αγώνων ως γηπεδούχος, με τελευταία εντός έδρας ήττα αυτή τη σεζόν 2020/21 με 90-76. Συνολικά μετρούν τρεις σερί νίκες, δύο εξ αυτών στο ΣΕΦ, ενώ φέτος πέρασαν με 97-92 από την Βιτόρια.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Σέφι Σέμες (Ισραήλ).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπορεί να τερματίσει κάτω από τη δεύτερη θέση, συνεπώς αναμένει να αγωνιστεί ως πρώτη με τον όγδοο της κατάταξης ή ως δεύτερη με τον έβδομο της κατάταξης στα playoffs. Αν ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, τότε σίγουρα θα αποφύγει την Παρτιζάν, η οποία σε κανένα σενάριο δεν μπορεί να τερματίσει όγδοη. Μακάμπι, Φενέρμπαχτσε, Μπασκόνια και Ζαλγκίρις θα είναι, στην περίπτωση αυτή, οι πιθανές αντίπαλοί του στα playoffs. Αν ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος, τότε στις παραπάνω τέσσερις υποψήφιες αντιπάλους προστίθεται και η Παρτιζάν.

Συνολικά υπάρχουν 32 διαφορετικά σενάρια για την κατάταξη στις θέσεις 5-9. Σε τέσσερα από αυτά μένει ένατη και εκτός playoffs η Φενέρμπαχτσε, σε είκοσι η Ζαλγκίρις και σε οκτώ η Μπασκόνια. Η μόνη που δεν κρατά την τύχη στα χέρια της είναι η Ζαλγκίρις, που ελπίζει σε ήττα Μπασκόνια ή Φενέρ την Μεγάλη Πέμπτη, προκειμένου να κερδίσει αυτή την Μεγάλη Παρασκευή στο Μόναχο και να προκριθεί.

Στις διπλές ισοβαθμίες, η Φενέρμπαχτσε υπερτερεί της Μακάμπι και της Παρτιζάν και υστερεί έναντι Μπασκόνια και Ζαλγκίρις. Η Μακάμπι υπερτερεί της Ζαλγκίρις και της Παρτιζάν και υστερεί έναντι της Φενέρ και της Μπασκόνια. Η Παρτιζάν υπερτερεί της Ζαλγκίρις και της Μπασκόνια, αλλά υστερεί έναντι Φενέρ και Μακάμπι. Η Μπασκόνια υπερτερεί της Φενέρ, της Μακάμπι και της Ζαλγκίρις και υστερεί της Παρτιζάν. Η Ζαλγκίρις υπερτερεί της Φενέρ και υστερεί έναντι της Μακάμπι, της Παρτιζάν και της Μπασκόνια. Σε τριπλή, τετραπλή ή πενταπλή ισοβαθμία κινδυνεύουν μόνο η Φενέρ και η Ζαλγκίρις.

Δείτε εδώ όλες τις πιθανές ισοβαθμίες (πηγή lost gps):

And here are all 32 combinations for 5th to 9th position in #EuroLeague .

First image the 16 combinations with Partizan win.

Second image the 16 combinations with Partizan loss. https://t.co/IewBSkO0We pic.twitter.com/WYPc97RxgK