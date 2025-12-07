Ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ και διεύρυνε το αήττητο σερί του στην Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός!



Παρότι παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, η Ένωση παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στο ΣΕΦ και έβαλε πολύ δύσκολα στους γηπεδούχους στα πρώτα 12 αγωνιστικά της αναμέτρησης, με τους «ερυθρόλευκους» να επιβάλουν την ανωτερότητά τους στη συνέχεια, πριν οι φιλοξενούμενοι επιστρέψουν για να μειώσουν στους 6, μπαίνοντας στην «τελική ευθεία».

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έχασε την ψυχραιμία του και πήρε τη νίκη με 100-93, κάνοντας το 9/9 στο φετινό πρωτάθλημα και παραμένοντας μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη, η ΑΕΚ έπεσε στο 5-3.



Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, οι οποίοι συνολικά είχαν 22/41 δίποντα, 11/25 τρίποντα και 19 ασίστ για 10 λάθη, ήταν ο Νιλικίνα (14π), ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Βεζένκοφ (13π, 5 ριμπ), Παπανικολάου (12π, 4/5 τρίποντα), Πίτερς (11π) και Λι (10π), ενώ για την ΑΕΚ εντυπωσίασε ξανά ο Σίλβα (31π, 9 ριμπ και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης), ενώ θετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπάρτλεϊ (18π).



Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (12/12, 21:30) για την Ευρωλίγκα, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι. Από την άλλη, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Λέβιτσε (10/12, 19:30) για το BCL, ενώ στη συνέχεια έχει το εντός έδρας ντέρμπι της με τον Παναθηναϊκό.



Το ματς:



Με Γουόκαπ, Ντορσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Φουρνιέ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από υψηλό πυρετό την περασμένη εβδομάδα και αναμένεται να επιστρέψει κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Από την άλλη, ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα για την αρχική του πεντάδα, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες των Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλου, Μπράουν και Κλαβέλ.







Η αναμέτρηση ξεκίνησε με συνεχόμενα buzzer-beater τρίποντα των Ντόρσεϊ και Αρμς, ενώ ο Σίλβα με το πρώτο του καλάθι έβαλε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ. Μιλουτίνοφ και Γουόρντ έκαναν το 7-5, ενώ οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα, φτιάχνοντας σερί 9-0, για να ξεφύγουν με 7-14! Ο Χολ πήρε επιθετικό και κάρφωσε για το 9-14, ο Αρμς με τρίποντό του έκανε το 11-17, ενώ ο Βεζένκοφ με συνεχόμενους πόντους του μείωσε σε 13-17. Ο Αρμς κάρφωσε πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού, Γουόκαπ και Πίτερς έφεραν το ματς στον πόντο (18-19), πριν ο Κουζμίνσκας με συνεχόμενα καλάθια του (τρίποντο και floater) διαμόρφωσε το 18-24 της πρώτης περιόδου.

Ο Γκρέι με συνεχόμενα καλάθια του έβαλε την ΑΕΚ για πρώτο φορά στο +8 (20-28), όμως σε εκείνο το σημείο (12’) ο Ολυμπιακός αντέδρασε, φτιάχνοντας σερί 9-1 για να ισοφαρίσει σε 29-29 με τρίποντο του Παπανικολάου. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν και μπροστά, μετά από κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό του Πίτερς, πριν ο Σίλβα με καλάθι-φάουλ κάνει το 31-32. Ο Παπανικολάου με νέο του τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρήκε ρυθμό τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (42-32) με σερί του 14-0, πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο όντας στο +15 (51-36), με όλους τους 11 παίκτες που πάτησαν στο παρκέ να έχουν σκοράρει!

Πολύ γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με Σίλβα και Γκρέι να μειώνουν σε 51-40, πριν έρθουν συνεχόμενα τρίποντα από Γουόρντ, Μπάρτλεϊ και Γουοκαπ, για το 57-43! Ο Μιλουτίνοφ με σερί καλάθια του έβαλε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +16 (61-45), ο Μπάρτλεϊ με βολές και ο Σίλβα με τρομερό κάρφωμα μείωσαν σε 63-51, πριν ο Ντόρσεϊ βάλει το δεύτερο δικό του τρίποντο, για το 66-51. Ο Μπάρτλεϊ με τρεις βολές και ο Λεκαβίτσιους με λέι απ του μείωσαν στους 10 (66-56) για την ΑΕΚ, ο Σίλβα συνέχισε να προσφέρει θέαμα με εντυπωσιακά καρφώματα, αλλά ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει το ματς, κλείνοντας το δεκάλεπτο όντας μπροστά με 75-60!

Ο Παπανικολάου ευστόχησε ξανά για τρεις (3/3) για το 78-60, ο Πετσάρσκι απάντησε και ο Νιλικίνα με συνεχόμενα εύστοχα σουτ του από μέση απόσταση, έβαλε τους γηπεδούχους στο +21 (84-63). Η ΑΕΚ μείωσε σε 88-78 χάρη σε τρίποντα των Λεκαβίτσιους, Σίλβα και Μπάρτλεϊ, ενώ με τον Ολυμπιακό να έχει χαλαρώσει, έφτασε μέχρι και το 94-88, μετά από καλάθι-φάουλ του Σίλβα. Ο σέντερ της ΑΕΚ έκανε και το 96-90, με το παιχνίδι να έχει μπει στο τελευταίο του λεπτό, όμως ο Παπανικολάου «κλείδωσε» τη νίκη για τον Ολυμπιακό, ευστοχώντας σε τρίποντο για το 99-90, πριν έρθει το τελικό 100-93!



Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93

