Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει το μεσημέρι της Κυριακής με τσάρτερ για την Αστάνα, όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της League Phase του Champions League.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, καθώς οι Πειραιώτες καλούνται να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Μαζί με την πρώτη ομάδα ταξιδεύει και η ομάδα Νέων του συλλόγου, η οποία θα δώσει το δικό της κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Καϊράτ το πρωί της Τρίτης (09:00), στο ίδιο γήπεδο όπου αργότερα θα διεξαχθεί η ευρωπαϊκή μάχη της ανδρικής ομάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα προπονηθούν αύριο στην Αστάνα, επιχειρώντας να προσαρμοστούν στις απαιτητικές συνθήκες, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και το ιδιαίτερο ταξίδι αποτελούν έξτρα εμπόδια σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές της φετινής σεζόν.

Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως η UEFA όρισε τον Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα να διευθύνει το κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης.

