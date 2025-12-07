Με εξαιρετική ψυχολογία και γεμάτη αυτοπεποίθηση πηγαίνει η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, έχοντας ένα ακόμη πειστικό αποτέλεσμα στο ενεργητικό της. Το μεσοβδόμαδο 2-0 απέναντι στον ΟΦΗ ήρθε χωρίς ιδιαίτερο άγχος, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από Περέιρα και Ζοάο Μάριο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική σταθερότητα που βγάζει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Με το 4/4 στη League Phase, η Ένωση «σφράγισε» τη θέση της στα προημιτελικά και συνεχίζει με ορμή σε όλες τις διοργανώσεις, θέλοντας απόψε κόντρα στον Ατρόμητο (21:00, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) να κάνει ιδανικό φίνις στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, κόντρα σε έναν αντίπαλο που τα τελευταία χρόνια τη δυσκολεύει αρκετά στην OPAP Arena, κάτι που γνωρίζει και ο Νίκολιτς, ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο για να γεμίσει το γήπεδο.

Στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις στη Φιλαδέλφεια ο Δικέφαλος χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να φτάσει στη νίκη, με τον Μάνταλο να είναι ο κοινός παρονομαστής. Τις σεζόν 2022/23 και 2023/24 ο αρχηγός της Ένωσης κέρδισε πέναλτι που μετουσίωσαν σε γκολ οι Άμραμπατ και Γκατσίνοβιτς, ενώ την περσινή σκόραρε ο ίδιος για την ανατροπή και το τελικό 2-1.

Στο φετινό πρωτάθλημα τώρα, το πρόσφατο 3-2 στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Γιόβιτς να κάνει χατ-τρικ, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τους «πράσινους» και κράτησε την ΑΕΚ σε κοντινή απόσταση από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση, είναι αποτελεσματική και ανταποκρίνεται στα απαιτητικά παιχνίδια σε αυτό το κομμάτι της χρονιάς, ενώ ακολουθεί και δύσκολο ταξίδι στην Τουρκία για το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στο Conference League.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή της τον τιμωρημένο Πενράις, ενώ παραμένουν εκτός και οι Πιερό, Κουτέσα και Οντουμπάτζο, όμως επιστρέφουν oι Ελίασον και Μάνταλος, οι οποίοι είχαν σκοράρει στο περσινό ματς των δύο ομάδων θα έρθουν πιθανότατα από τον πάγκο.

Απέναντί της η Ένωση βρίσκει έναν Ατρόμητο που εκτός Αττικής παρουσιάζεται σαφώς πιο ανταγωνιστικός από ότι εντός. Άλλωστε οι δύο του νίκες στο πρωτάθλημα είναι σε Ηράκλειο και Αγρίνιο. Μεσοβδόμαδα, η ομάδα του Κέρκεζ πέρασε με σκορ 1-0 από τη Λάρισα στο Κύπελλο, χάρη στο γκολ του Μπάκου, με τον νέο τεχνικό του «αστεριού» να καταγράφει την πρώτη νίκη του, μετά τις δύο ήττες στο πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Asteras AKTOR.

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική του εικόνα στην Super League παραμένει προβληματική: 7 ήττες σε 12 ματς και καμία νίκη στο Περιστέρι, ενώ παράλληλα έχει και 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον έχει κρατήσει αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Μίχορλ είναι τιμωρημένος, ενώ και ο Φαν Βέερτ παραμένει εκτός, κάτι που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στην επίθεση.

Αναλυτικά η αποστολή: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κοσέλεφ, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Χότζα, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάραας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Αϊτόρ, Τσαντίλας, Μπάκου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.