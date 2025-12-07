Αφού πρώτα ξεπέρασε μεσοβδόμαδα – ακόμα κι αν το έκανε με κακή εικόνα – την ήττα από την ΑΕΚ, παίρνοντας τη νίκη επί της Κηφισιάς στο Κύπελλο, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΛ Novibet (17:30, CosmoteSport 1 HD, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αποστολή των «πράσινων» είναι να φτιάξουν νέα επίδοση απανωτών νικών, αλλά και να καταφέρουν να ξεπεράσουν δυο πολύ σημαντικά πράγματα, στο πνευματικό κομμάτι. Το ένα, ασφαλώς, είναι τα λάθη και ο τρόπος που χάθηκε το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή.

Το άλλο είναι να μην υποστεί ξανά ένα τόσο εφιαλτικό πρώτο ημίωρο, όπως αυτό που είχε στην τελευταία εξόρμηση, στις Σέρρες, όπου ο Πανσερραϊκός είχε φτάσει πολύ κοντά στην πρόκληση μεγάλης ζημιάς.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΛ Novibet με τον Στέλιο Μαλεζά ακόμα ψάχνει τις λύσεις στα μεγάλα της προβλήματα. Ο κόουτς των «βυσσινί» έχει αναλάβει ένα φοβερά δύσκολο έργο και ξέρει ότι η αποστολή της ομάδας του είναι η επιβίωση, αλλά αυτή θα έρθει μονάχα με βαθμούς. Και αυτό από μόνο του καλεί τους Θεσσαλούς να κάνουν τεράστια προσπάθεια, δίχως σίγουρο αποτέλεσμα.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Πέρες, Κοσονού, Ατανάσοφ, Γκαράτε, Πασσάς

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι



Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Αρμακόλας, Κορωνάς

4ος: Νταούλας

VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου.

