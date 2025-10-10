Την πιο ωραία και ταυτόχρονα... δύσκολη για τον αντίπαλο ατμόσφαιρα στην οποία έχει αγωνιστεί ο ίδιος ποτέ κλήθηκε να επιλέξει ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «First we feast» στο YouTube, όπου πρέπει να απαντάει σε ερωτήσεις τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.

Ο 26χρονος γκαρντ ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που είχε βιώσει από κοντά στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, όταν αγωνιζόταν ακόμη στη Ρεάλ.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», ανέφερε ο Σλοβένος άσος.

Ο Ντόντσιτς αναφερόταν στον πρώτο αγώνα των playoffs του 2018 (17/4/2018), όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε ισοπεδώσει τη Ρεάλ με 95-67 κάνοντας τότε το 1-0 στη σειρά. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η «βασίλισσα» πήρε τα τρία επόμενα ματς και προκρίθηκε στο Final 4, αλλά ο «μάγος» των Λέικερς ακόμη δεν έχει ξεχάσει εκείνη τη βραδιά.

Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at



YT/firstwefeast pic.twitter.com/ys8GsJt9Ci — Luka Updates (@LukaUpdates) October 9, 2025

