Η μεταγραφική βόμβα του Ολυμπιακού είναι γεγονός. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γουίλιαν, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών.

Ο 36χρονος μεσοεπιθετικός έρχεται στην Ελλάδα μετά από μια επιτυχημένη διετία στη Φούλαμ, κι ενώ στο παρελθόν έχει περάσει και από Τσέλσι και Άρσεναλ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Γουίλιαν. Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1988, στο Ribeirao Pires, τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Premier League με τη Fulham, με την οποία πραγματοποίησε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε επτά ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Corinthians, από την οποία πήρε μεταγραφή στη Shakhtar Donetsk το 2007.

Στα 5,5 χρόνια κατά τα οποία έμεινε στην ομάδα της Ουκρανίας κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και ένα κύπελλο UEFA, έχοντας κάνει 221 συμμετοχές, με απολογισμό 37 γκολ και 63 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2013 υπέγραψε στην Anzhi Makhachkala, λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, έφυγε από τη Ρωσία για λογαριασμό της Chelsea. Μαζί της αναδείχθηκε πρωταθλητής το 2015 και το 2017, κατέκτησε ένα FA Cup κι ένα League Cup, καθώς και το Europa League το 2019. Ύστερα από 339 παιχνίδια, 63 γκολ και 62 ασίστ, άφησε την Chelsea αλλά παρέμεινε στο Λονδίνο, καθώς υπέγραψε στην Arsenal, με την οποία το 2020-2021 έφτασε στα ημιτελικά του Europa League, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 37 συμμετοχές (1 γκολ και 7 ασίστ).

Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Corinthians. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε 31 φορές με τη Fulham στην Premier League, πέτυχε τέσσερα γκολ και έδωσε δύο ασίστ. Ο Γουίλιαν είναι 70 φορές διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, με την οποία αγωνίστηκε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2018, ενώ κατέκτησε το Copa America το 2019.

Γουίλιαν, καλώς όρισες στον Θρύλο!

