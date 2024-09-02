Οριστικά στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος σήμερα θα ταξίδευε στη Σαουδική Αραβία, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Αλ Σαμπάμπ και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Η Γουλβς θα βάλει από τη μεταγραφή στα ταμεία της περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα κρατήσει και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 35%.

Yπενθυμίζουμε ότι ο Ποντένσε αποτέλεσε τον νούμερο 1 στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στα εξτρέμ. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στόχο να κάνουν την ύστατη προσπάθεια να τα βρουν με τη Γουλβς και να τον φέρουν και πάλι στον Πειραιά, ωστόσο αυτό δεν έγινε και ο παίκτης θα αγωνιστεί στον σαουδαραβικό σύλλογο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μετρώντας 15 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του Conference League.

Όσον αφορά στην Αλ Σαμπάμπ, πρόκειται για μία ομάδα που την περασμένη σεζόν τερμάτισε όγδοη στη Saudi Pro League και διαθέτει μερικούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Γιανίκ Καράσκο και ο Τζάκομο Μποναβεντούρα.

