Ένα από τα μεγαλύτερα «μπαμ» του φετινού καλοκαιρού στην Ευρώπη είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος άφησε το ΝΒΑ έπειτα από 12 χρόνια και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Πειραιά.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος διεθνής υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 19/11/1992

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.98μ.

Θέση: Shooting guard / Small forward

Προηγούμενες ομάδες

JSF Nanterre (2009–2010)

Poitiers Basket 86 (2010–2012)

Denver Nuggets (2012–2014)

Orlando Magic (2014–2021)

Boston Celtics (2021)

New York Knicks (2021–2024)

Detroit Pistons (2024)

Οι περσινοί αριθμοί του...

Την περσινή σεζόν, με την φανέλα των Πίστονς, σε 29 αγώνες είχε μέσο όρο 18.7 λεπτά συμμετοχής, 7.2 πόντους, 2.7 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εθνική Γαλλίας

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020, 2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2014, 2019)

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2022)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (2015)

Χάλκινο μετάλλιο με την U20 στο Ευρωμπάσκετ (2011)

Ασημένιο μετάλλιο με την U18 στο Ευρωμπάσκετ (2009)

Ατομικές

Καλύτερος νέος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012).

Πιο βελτιωμένος παίκτης του Γαλλικού πρωταθλήματος (2011, 2012)

