Στις 27 Ιουλίου με τη συμμετοχή του Στέφανου Ντούσκου στα προκριματικά του σκιφ ανδρών, στην κωπηλασία, ξεκινούν οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες τις συμμετοχές τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη, το ελληνικό χρώμα θα είναι έντονο, ενώ η χώρα μας προσδοκά και σε αρκετές διακρίσεις, με αθλητές παγκόσμιας κλάσης όπως ο Μίλτος Τεντόγλου και πολλοί ακόμα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Kωπηλασία

10:00 προκριματικά σκιφ ανδρών – Στέφανος Ντούσκος

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 100μ πεταλούδα γυναικών – Αννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη

4Χ100μ ελεύθερο ανδρών – Στέργιος Μπίλας/Ανδρέας Βαζαίος/Κριστιάν Γκολομέεβ/Οδυσσέας Μελαδίνης ή Παναγιώτης Μπολάνος

Ενόργανη γυμναστική

12:00 προκριματικά κρίκων – Λευτέρης Πετρούνιας

Τένις

13:00 πρώτος γύρος απλού ανδρών και γυναικών (θα γίνει κλήρωση)

Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη

13:00 πρώτος γύρος διπλού ανδρών και γυναικών (θα γίνει κλήρωση)

Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη/Δέσποινα Παπαμιχαήλ

Σκοποβολή

13:30 προκριματικά 10μ πιστόλι γυναικών – Αννα Κορακάκη, Χριστίνα Μόσχη

Επιτραπέζια αντισφαίριση

16:00 προκριματικά απλού ανδρών – Παναγιώτης Γκιώνης

Ενόργανη γυμναστική

16:30 προκριματικά κρίκων – Λευτέρης Πετρούνιας

Υδατοσφαίριση

16:35 Β’ Ομιλος 1η αγωνιστική γυναικών ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ

Ενόργανη γυμναστική

21:00 προκριματικά κρίκων – Λευτέρης Πετρούνιας

Καλαθοσφαίριση

22:00 Α’ Ομιλος ανδρών, 1η αγωνιστική ΕΛΛΑΔΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κωπηλασία

11:30 προκριματικά δικώπου γυναικών – Χριστίνα Μπούρμπου/Ευαγγελία Αναστασιάδου

12:30 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών – Ζωή Φίτσιου/Μιλένα Κοντού

13:00 προκριματικά διπλού σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών – Αντώνης Παπακωνσταντίνου/Πέτρος Γκαϊδατζής

Επιτραπέζια αντισφαίριση

11:00 Γύρος 64 – Παναγιώτης Γκιώνης

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 400μ μεικτή ανδρών – Απόστολος Παπαστάμος

100μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Μακρυγιάννης

Τένις

13:00 πρώτος γύρος απλού ανδρών και γυναικών (θα γίνει κλήρωση)

Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη

13:00 πρώτος γύρος διπλού ανδρών και γυναικών (θα γίνει κλήρωση)

Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς – Μαρία Σάκκαρη/Δέσποινα Παπαμιχαήλ

Ιστιοπλοΐα

13:00 1η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

Επιτραπέζια αντισφαίριση

21:00 Γύρος 64 – Παναγιώτης Γκιώνης

Υδατοσφαίριση

22:05 Α΄Ομιλος, 1η αγωνιστική ανδρών – ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ξιφασκία

10:30 ταμπλό 64 σπάθης γυναικών – Δώρα Γκουντούρα

Επιτραπέζια αντισφαίριση

11:00 Γύρος 64 – Παναγιώτης Γκιώνης

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 800μ ελεύθερο ανδρών – Δημήτρης Μάρκος

Τένις

13:00 πρώτος γύρος μεικτού (θα γίνει κλήρωση) – Μαρία Σάκκαρη / Στέφανος Τσιτσιπάς

Ιστιοπλοΐα

13:00 2η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Καλαθοσφαίριση

12:00 Α’ Ομιλος όμιλος ανδρών, 2η αγωνιστική ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 4Χ200μ ελεύθερο ανδρών – Δημήτρης Μάρκος/Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης/Κωνσταντίνος Στάμου/Ανδρέας Βαζαίος

Τένις

13:00 πρώτος γύρος μεικτού (θα γίνει κλήρωση) – Μαρία Σάκκαρη / Στέφανος Τσιτσιπάς

Ιστιοπλοΐα

13:00 3η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

Υδατοσφαίριση

20:30 Α Ομιλος όμιλος, 2η αγωνιστική ανδρών ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ – ΕΛΛΑΔΑ

TEΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Τζούντο

11:00 πρώτος γύρος γυναικών -70κ – Ελισάβετ Τελτσίδου

11:00 πρώτος γύρος ανδρών -90κ – Θόδωρος Τσελίδης

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 200μ ύπτιο ανδρών – Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Σίσκος

200μ πεταλούδα γυναικών – Γεωργία Δαμασιώτη

Ιστιοπλοΐα

13:00 4η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

Υδατοσφαίριση

21:05 Β’ Ομιλος, 2η αγωνιστική γυναικών ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στίβος

10:20 τελικός 20χλμ βάδην γυναικών – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Κυριακή Φιλτισάκου

Υδατοσφαίριση

11:30 Α Όμιλος, 3η αγωνιστική ανδρών ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 50μ ελεύθερο ανδρών – Κριστιάν Γκολομέεβ, Στέργιος Μπίλας

προκριματικά 200μ μεικτή ανδρών – Απόστολος Παπαστάμος

Ιστιοπλοΐα

13:00 5η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σκοποβολή

10:00 προκριματικά σκιτ ανδρών, πρώτη μέρα – Μάκης Μίτας, Μπάμπης Χαλκιαδάκης

Στίβος

11:10 προκριματικά Α’ γκρουπ σφυροβολίας ανδρών – Μιχάλης Αναστασάκης, Χρήστος Φραντζεσκάκης

11:15 προκριματικά ύψους γυναικών – Τατιάνα Γκούσιν, Παναγιώτα Δόση

11:50 προκριματικά 100μ γυναικών – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

12:35 προκριματικά Β’ γκρουπ σφυροβολίας ανδρών – Μιχάλης Αναστασάκης, Χρήστος Φραντζεσκάκης

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά μεικτή 4Χ100μ μεικτή – Αννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου, Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Ντούμας

Ιστιοπλοΐα

13:00 Πρώτη μέρα μεικτού 470 – Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης

Καλαθοσφαίριση

14:30 Α’ Ομιλος όμιλος ανδρών, 3η αγωνιστική ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Υδατοσφαίριση

16:35 Β’ Ομιλος, 3η αγωνιστική γυναικών ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σκοποβολή

10:00 προκριματικά σκιτ ανδρών, 2η μέρα – Μάκης Μίτας, Μπάμπης Χαλκιαδάκης

Προκριματικά σκιτ γυναικών, 1η μέρα – Εμμανουέλα Κατζουράκη

Στίβος

11:10 προκριματικά επί κοντώ ανδρών – Εμμανουήλ Καραλής

Κολύμβηση

12:00 προκριματικά 50μ ελεύθερο γυναικών – Νόρα Δράκου

προκριματικά 1.500μ ελεύθερο ανδρών – Δημήτρης Μάρκος

Ποδηλασία

12:00 ποδηλασία δρόμου ανδρών – Γιώργος Μπούγλας

Ιστιοπλοΐα

13:00 Δεύτερη μέρα μεικτού 470 – Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης

Υδατοσφαίριση

13:05 Α Ομιλος, 4η αγωνιστική ανδρών ΚΡΟΑΤΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σκοποβολή

10:30 προκριματικά σκιτ γυναικών, 2η μέρα – Εμμανουέλα Κατζουράκη

Στίβος

11:20 προκριματικά Α’ γκρουπ σφυροβολίας γυναικών – Σταματία Σκαρβέλη

11:55 προκριματικά 200μ γυναικών – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

12:00 προκριματικά μήκους ανδρών – Μίλτος Τεντόγλου

12:45 προκριματικά Β’ γκρουπ σφυροβολίας γυναικών – Σταματία Σκαρβέλη

Υδατοσφαίριση

21:05 Β Ομιλος, 4η αγωνιστική γυναικών ΓΑΛΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοπλοΐα

13:00 3η μέρα μεικτού 470 – Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης

13:00 1η μέρα φόρμουλα κάιτ – Κάμερον Μαραμενίδης

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σκοποβολή

10:30 προκριματικά μεικτού σκιτ – Μάκης Μίτας/Εμμανουέλα Κατζουράκη

Στίβος

11:40 προκριματικά επί κοντώ γυναικών – Κατερίνα Στεφανίδη, Ελένη Πόλακ, Αριάδνη Αδαμοπούλου

Ιππασία

15:00 προκριματικά υπερπήδησης εμποδίων γυναικών – Ιόλη Μυτιληναίου

Υδατοσφαίριση

16:10 Α’ Ομιλος, 5η αγωνιστική ανδρών ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ

Ιστιοπλοΐα

13:00 4η μέρα μεικτού 470 – Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης

13:00 2η μέρα φόρμουλα κάιτ – Κάμερον Μαραμενίδης

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ιστιοπλοΐα

13:00 5η μέρα μεικτού 470 – Αριάδνη Σπανάκη, Οδυσσέας Σπανάκης

13:00 3η μέρα φόρμουλα κάιτ – Κάμερον Μαραμενίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στίβος

11:25 προκριματικά Α’ γκρουπ ακοντισμού γυναικών – Ελίνα Τζένγκο

12:50 προκριματικά Β’ γκρουπ ακοντισμού γυναικών – Ελίνα Τζένγκο

Πάλη

12:30 1ος γύρος 53κ ελευθέρας γυναικών – Μαρία Πρεβολαράκη

Ιστιοπλοΐα

13:00 4η μέρα φόρμουλα κάιτ – Κάμερον Μαραμενίδης

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πάλη

12:30 1ος γύρος 86κ ελευθέρας ανδρών – Νταουρέν Κουρουγκλίεβ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μαραθώνια κολύμβηση

08:30 10χλμ ανδρών – Αλκης Κυνηγάκης

Καλλιτεχνική κολύμβηση

20:00 τεχνικό ντουέτο – Ευαγγελία Πλατανιώτη\Σοφία Μαλκογεώργου

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πάλη

12:30 1ος γύρος 74κ ελευθέρας ανδρών – Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Καλλιτεχνική κολύμβηση

20:00 ελεύθερο ντουέτο – Ευαγγελία Πλατανιώτη\Σοφία Μαλκογεώργου

