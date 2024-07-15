Η κατάρα του Κέιν συνεχίζεται: Έκτος χαμένος τελικός στην καριέρα του

Η Ισπανία νίκησε 2-1 την Αγγλία στον μεγάλο τελικό του Euro και έγινε η πρώτη ομάδα με τέσσερα τρόπαια στον θεσμό, αφήνοντας χωρίς τίτλο τα «τρία λιοντάρια» που δεν τα κατάφεραν ούτε τώρα.

Πέρα από την κακή παράδοση των Άγγλων γενικότερα, η ήττα αυτή επιβεβαίωσε και την... κατάρα του Χάρι Κέιν.

Ο επιθετικός της Μπάγερν, συγκεκριμένα, έχει κατηγορηθεί συχνά ως «γκαντέμης», καθώς στα 30 του χρόνια ακόμη δεν έχει κερδίσει ούτε έναν τίτλο, ακόμη και με τους Βαυαρούς που σπάνια κλείνουν χρονιά χωρίς κούπα.

Μάλιστα, ο τελικός του Βερολίνου ήταν ο έκτος χαμένος στην καριέρα του, μετά από δύο στο Carabao Cup, έναν στο Champions League, έναν στο γερμανικό Super Cup και έναν στο προηγούμενο Euro.

