Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες για τη σεζόν 2024-25 (pic + vid)

Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο με μία ανάρτηση στα social media έδειξε στον κόσμο του ποιες και πως θα είναι οι νέες φανέλες της ομάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στο βίντεο που αναρτήθηκε πρωταγωνιστές είναι οι Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Μπακασέτας, Γουίλιαν Αράο και ο Νεμάνια Μακσίμοβιτς οι οποίοι φιγουράρουν με τις νέες φανέλες των “πρασίνων”. Οι νέες φανέλες φαίνεται να είναι εμπνευσμένες από το χρυσό παρελθόν των πρασίνων και τη σεζόν 1995.

