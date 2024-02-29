Οι «τρομακτικοί» μισθοί των πιλότων της F1: Πρώτος ο Φερστάπεν, ακολουθεί ο Χάμιλτον

Η Formula 1 επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο με το πρώτο Grand Prix του 2024 στο Μπαχρέιν και το «racingnews365» αποκάλυψε τους μισθούς όλων των 20 πιλότων!

Με μόνο 20 οδηγούς στο grid, δεν είναι έκπληξη η είδηση ότι αμείβονται εξαιρετικά καλά για τις υπηρεσίες τους, ενώ το 2024 ορισμένοι οδηγοί έλαβαν τεράστια αύξηση στους μισθούς τους.

Όπως και στο grid, έτσι και στον μισθό, πρωταθλητής είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα λάβει 55 εκατομμύρια λίρες, αρκετά παραπάνω δηλαδή από τις 45 του δεύτερου Λιούις Χάμιλτον. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως η λίστα αυτή αφορά μόνο την πληρωμή από τις ομάδες, και όχι τις χορηγίες ή τα δικαιώματα εικόνας.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η παρουσία των Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ στην πεντάδα, από την οποία έβγαλαν τον Φερνάντο Αλόνσο. Από την άλλη πλευρά, τους χαμηλότερους μισθούς έχουν οι Γκουανγιού Ζου και Γιούκι Τσουνόντα, που θα πάρουν από 1 εκατομμύριο έκαστος.

Aναλυτικά οι μισθοί των πιλότων της F1 σε λίρες:

1. Μαξ Φερστάπεν 55 εκατ.

2. Λιούις Χάμιλτον 45 εκατ.

3. Σαρλ Λεκλέρ 34 εκατ.

4. Λάντο Νόρις 20 εκατ.

5. Τζορτζ Ράσελ 18 εκατ.

6. Φερνάντο Αλόνσο 18 εκατ.

7. Σέρχιο Πέρεζ 14 εκατ.

8. Κάρλος Σάινθ 12 εκατ.

9. Βάλτερι Μπότας 10 εκατ.

10. Ντάνιελ Ρικάρντο 7 εκατ.

11. Έστεμπαν Οκόν 6 εκατ.

12. Πιέρ Γκασλί 6 εκατ.

13. Όσκαρ Πιάστρι 6 εκατ.

14. Κέβιν Μάγκνουσεν 5 εκατ.

15. Άλεξ Άλμπον 3 εκατ.

16. Λανς Στρολ 3 εκατ.

17. Νίκο Χούλκενμπεργκ 2 εκατ.

18. Γκουάνγιου Ζου 2 εκατ.

19. Γιούκι Τσουνόντα 1 εκατ.

20. Λόγκαν Σάρτζεντ 1 εκατ.

