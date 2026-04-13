Οι πρώτες σκέψεις του Νίκολιτς για το ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΑΕΚ έκανε Πάσχα στα… Σπάτα, καθώς οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά από το Μεγάλο Σάββατο, με ορίζοντα τα δύο πολύ μεγάλα ματς της τρέχουσας εβδομάδας στην Allwyn Arena, την Πέμπτη με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League (22:00) και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ (18:00) για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του έχοντας κατά νου ότι στα δύο αυτά ματς δεν υπολογίζει στον τραυματία Πέτρο Μάνταλο, ενώ από το πρώτο θα λείψει ο τιμωρημένος Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός θα έχει, όπως όλα δείχνουν, στη διάθεσή του τον Ραζβάν Μαρίν και παρά το βαρύ 3-0 της Μαδρίτης, θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στη ρεβάνς. Άλλωστε ο ίδιος πρώτος από όλους πιστεύει πως μπορεί να γίνει η ανατροπή. Ή έστω να παλέψει η ομάδα του γι’ αυτή. Και παρότι το κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι 66 ώρες μετά, δεν σκοπεύει να πάει σε ροτέισον αφού άλλωστε ξέρει πως ακολουθεί νέα διακοπή στο πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου (25/4).

Δύσκολα θα δούμε μεγάλες αλλαγές, λοιπόν, την Πέμπτη. Τα μετόπισθεν με Στρακόσα, Ρότα, Πήλιο ή Πένραϊς, Μουκουντί και Ρέλβας δύσκολα θα αλλάξουν, ομοίως και το δίδυμο Πινέδα-Μαρίν, ενώ δεδομένα θα είναι στην ενδεκάδα οι Κοϊτά και Βάργκα. Πιθανότατα δεν θα επιλεγεί ο Ζίνι ως παρτενέρ του Ούγγρου, καθώς ο Νίκολιτς θα θέλει να έχει και έναν φορ διαθέσιμο στον πάγκο. Έτσι μπορεί να δούμε πίσω από τον Βάργκα τον Κοϊτά και σε ρόλο ακραίου δύο εκ των Γκατσίνοβιτς, Ελίασον ή Κουτέσα. Υπενθυμίζεται πως στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ δεν βρίσκονται οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό και Γκρούγιτς.

Οι σκέψεις του 46χρονου προπονητή ίσως να γίνουν πιο ξεκάθαρες όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα της Πέμπτης, όπου η Allwyn Arena αναμένεται κατάμεστη. Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει είναι ελάχιστα και αφορούν μόνο τις κεντρικές θύρες που υπάρχουν οι πολύ ακριβές θέσεις (5,9,9,10 και τα VVIP (29,31,33).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.